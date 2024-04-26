為達成聯合國永續發展目標，民進黨立委蔡其昌今（26日）舉辦「立法院聯合國永續發展目標策進會成立大會」，蔡其昌表示，立法院作為台灣最高機關之一，應在永續議題上有所行動，而本屆策進會成立將加速2020年初成立時奠定的基礎，本次聚焦於3大主軸，分別為「加速永續法制」、「加速綠色經濟」及「加速社會正義」。

本策進會於第10屆國會，2020年成立，並設立4項任務，包含氣候行動、辦理社會合作溝通平台、永續主流化與永續外交，期盼以國會外交討論永續議題促進國際關係。

蔡其昌表示，自從2020年策進會，他也持續鼓勵蔡英文總統指出，雖然國家小，但進步價值上不應落後，終於促成蔡英文宣示承擔「2050淨零碳排」目標。他也感謝過去4年國會跨黨派在相關法案上的支持，而本屆策進會將在過去奠定的基礎上再加速推動永續議題，並聚焦包含「加速永續法制」、「加速綠色經濟」及「加速社會正義」等3大主軸。

蔡其昌說明，在法制面會在立院推動修法，結合志同道合的立委推動綠色經濟成長，隨著政府目標的清楚讓產業更加投入，也將永續發展納入醫療、居住等領域，加速社會正義的實現。

蔡其昌提到，過去企業推動各式永續議題，都是為了公益並建立企業良好形象，但現金環保與經濟的二元對立已經落伍，彼此是一體的觀念，他指出，因為現在即使EPS（每股盈餘）再好，沒有地球也沒用，推動永續已經為自救行動。