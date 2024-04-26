五一勞動節在即，文化大學被爆出日前以「遵守董事會決議」為由，試圖違法、片面變更教職員薪資，要將數十年以來皆屬薪資的部份，即固定1.5個月的年終獎金，改為考績式核發。高教工會直言，此舉儼然全然無視教職員透過問卷發出9成以上的反對聲量，被文大董事會以超過年薪400萬聘任的校長王子奇，強勢表達無論如何勢在必行。

高教工會表示，今年3月初，文大校長王子奇對校內一級主管發出一份主旨為「因應113年年終獎金將納入績效評估」的公文，明確表示此一對教職員勞動條件的片面變更，乃是「依112年12月30日第19屆第17次董事會決議辦理」。

高教工會提到，對文大教職員來說，董事會給予校長行政院長等級的高薪，大筆一揮慨然大方，對教職員卻執意要片面變更薪資，強烈對比實難接受，且教職員年終獎金發放標準或數額，明顯屬學校一般行政，無論依《私立學校法》、《財團法人中國文化大學捐助章程》，或教育部歷年立場，皆非董事會得以干涉。

高教工會指出，文大董事會此一決議違法事實明確，工會已向教育部提出檢舉，要求教育部必須對文大董事會違法做出干涉校務之決議的作為，立即進行調查與糾正。

高教工會強調，特別是文大董事會現任董事長，還是在2021年由教育部一手推薦、法院裁定後進入董事會，並成為董事長的陳泰然擔任，教育部更有負起嚴格監督的責任與義務。

文化大學回應，學校現階段以教學品質精進促進學生就業競爭力提升為首要目標，在合乎情理法情況下推動各種類型的精進方案。除此之外暫無回應。