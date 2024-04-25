「勞工權益維護」已成為企業提升ESG績效與推動永續經營的重要指標，雲端人資系統領導廠商鋒形科技宣佈，與中國文化大學勞動暨人力資源學系簽訂產學合作備忘錄，希望透過課程設計，讓企業在永續經營、人力資源雙轉型主軸帶動下，以更高的效率達成數位轉型目標。

鋒形科技共同創辦人杜俐芊認為，鋒形科技可以從學術界搭建與實務教育間的橋樑，與中國文化大學勞動系合作，透過課程、講座與專題競賽，落實學生對勞工權益的意識，也能夠更全面地理解ESG，強化人才培育與交流。

當今競爭激烈的就業市場中，學生的實務經驗與未來工作的銜接至關重要，鋒形科技與中國文化大學勞動系期待，透過業界與學術界的產學合作，讓學生得以提前進入職場，參與企業實習、提案等實務活動，強化職涯專業技能與經驗。

鋒形科技共同創辦人李佳鴻指出，學術理論與業界需求整合，學生提前適應職場環境、激發創造與實踐能力，替未來職涯發展奠定堅實基礎。

鋒形科技會不定期舉辦符合該月份、季度的活動課程，例如報稅、薪酬規劃與員工健康心理學等主題講座，邀請各企業人資工作者、企業負責人、高階主管蒞臨參與，增加管理層面的知識與技巧，未來若遇到相關主題，也邀請中國文化大學勞動系教授擔任講師，分享理論與寶貴經驗給業界人士，激發更多解方。

在學期中，鋒形科技也會擔任業師，規劃主題講座與同學們分享，交流豐富實踐經驗，帶來實用且具體的知識，也更了解當前業界在意的重點與現況，為學生提供更多認識職場與業界情勢的機會，縮短未來求職、就業的磨合期。

因應產業對於人力資源與ESG領域實務跨域能力需求日益殷切，鋒形科技與中國文化大學勞動系正籌備HR X ESG產學合作競賽，希冀透過數據分析專題實作提升人資背景學生之跨域能力，整合AI、ESG於HR專業職能中，協力企業培育人資即戰力，並協助企業在人資功能實務上達到用人更為精準的效益。