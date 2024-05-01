縣長陳福海強調，未來縣府將持續改善地區各項勞動條件，讓勞工的勞動環境越來越好。（于家麒攝）

為歡慶五一勞動節、表達對勞工朋友們的重視與敬意，金門縣政府與地區職、產(企)業工會今(1)日盛大舉辦「勞動節模範勞工表揚」活動，由縣長陳福海與總工會理事長盧志忠共同頒獎給地區職業工會推選出之42位模範勞工暨優良工會。陳福海強調，未來縣府將持續改善地區各項勞動條件，讓勞工的勞動環境越來越好。

金門縣長陳福海對42位來自各行各業表現傑出、並獲選為今年度勞動節模範勞工表示祝賀，並肯定其在工作崗位上的卓越表現、辛勤付出及認真盡職與敬業之精神，才能得到此項殊榮；同時也向全縣辛苦付出的勞工朋友表達由衷感謝之意，肯定勞工朋友在工作崗位的辛勞與奉獻。

陳福海說，雖然大家從事不同領域的工作，有著不同的生活背景，但共通點都是堅守崗位，以敬業積極的精神與認真負責的態度，盡自己的力量在各行各業奉獻一己心力，在所有人辛勤耐勞的努力之下，才能建立現在幸福祥和的金門。

金門縣「勞動節模範勞工表揚」活動，由縣長陳福海(左三)與總工會理事長盧志忠(右三)共同頒獎給地區職業工會推選出之42位模範勞工暨優良工會。（于家麒攝）

金門縣總工會理事長盧志忠也表示，勞工是金門進步的基礎與動力，感謝平日在地區默默付出辛勞的所有勞工朋友，他們不論對於事業或是社會都有極大的貢獻，亦讓職場同儕能見賢思齊。謹藉慶祝五一勞動節模範勞工表揚大會之際，對終年辛勤奉獻的勞工朋友們致上由衷的謝意及敬意，也鼓勵堅守崗位的勞工朋友，不斷地超越自我，再創美好金門。

縣府社會處指出，今年度由各行各業不同領域的職、產（企）業工會推薦並獲選為地區模範勞工人員共有42人，名單包括：公共車船管理處產業工會蔡榮松，金門日報社產業工會陳麗明，汽車駕駛員職業工會呂宗賜、莊志強、許俊傑，導遊服務人員職業工會許翼楷、李俊昇，金門酒廠實業股份有限公司企業工會陳再傳、陳水源、陳泳霖、陳銘龍、翁湧灃，油漆工程業職業工會翁沅漎，營造業職業工會何其鴻、蔡建偉、翁金嚮、陳雙錦，自來水廠產業工會吳麗秋，縫紉針織業職業工會楊湘嫻、葉藍玲、黎益君，照相錄影業職業工會陳彥霖，水電承裝業職業工會許丕源、翁偉龍，理燙髮美容業職業工會許秀寶、黃俊強，機器製造五金業職業工會邵清華、吳伯龍、蔡正義，電信事業產業工會羅天壽，各業工人聯合會許沛慈、楊秀貝、許瓊瑛、張宏彬，木工業職業工會陳明輝，農機代耕業職業工會黃建勝，餐飲業職業工會吳麗燕、盧敬祥、邱惠敏，鐘錶眼鏡業職業工會翁麗治，陶瓷廠產業工會李寶𥖄，小販業職業工會蕭祐祺。另獲選金門縣優良工會的單位則為金門日報社產業工會。

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