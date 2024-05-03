一名男網友分享，五一勞動節起床，發現入帳89331元，讓他爽到不行，扣掉月初發放的17000左右的薪資，剩餘的錢都是老闆發的獎勵金，讓不少網友看了超羨慕，也很好奇原PO到底是做哪一行，竟然有這麼多獎勵金可領，對此，男網友回應「我是傳產技術員！」

一名男網友在Dcard上分享，五一勞動節休假，一起床就收到一份大禮，讓他又驚又喜，接著他曬出銀行帳戶的截圖，只見他在5月1日共有3筆金額入帳，分別是6290元、17863元以及65178元，加總一共為89331元。

男網友表示，他每月薪資都分兩次發，月初會入帳約17000元，月中再發43000元，每月平均薪資至少60000元，然後每個月都有6000到12000元不等的獎勵金，每3個月還會有季獎勵金30000到40000元可以領，這次季獎勵金高達65178元，推測應該是公司有賺錢，所以老闆大放送，讓他爽喊「我願意繼續為老闆賣肝！」

貼文引起網友討論，不少人看了超羨慕，並忍不住吐槽自己公司，甚至連最基本的三節獎金都沒有，另有網友則好奇，原PO到底是做啥工作，怎麼有這麼多獎勵金可拿？對此男網友更新貼文回應，他是一名傳產技術員。