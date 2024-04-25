台北市議會今年1月底通過針對第一果菜及萬大魚類批發市場明年的冷鏈、拍賣系統等設備編列2.6億元的預算案，但台北農產運銷公司未向民股溝通出資惹議，產發局表示，將於5月2日董事會討論此事。

議會今年1月底通過針對第一魚果市場改建編列2.6億元的預算案，但書要求北市府補助應依現有持股編列為原則。四大公司23日赴議會財政建設委員會工作報告，議員發現北農至今未向民股溝通出資問題，加上北農董事長楊鎮浯因家中急事，請假一周臨時赴陸，痛批北農將議會決議當兒戲。

財建委員會25日再開會，民進黨議員簡舒培質疑，中央、北市皆補助北農營運設備工程款經費，先前通過預算時就已告知市府，民股也應依持股比例出資，要求市府與民股溝通，但至今仍沒新進度，市府根本就在打假球。

產發局長陳俊安回覆，先爭取最大補助項目，再討論剩下經費如何負擔，也要求市場處將民股出資的議題納入北農5月2日董事會的議程。