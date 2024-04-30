為推動內需成長，大陸官方日前宣布今年力推大規模設備更新政策。大陸國資委近日更召開會議，要求中央企業「一企一策」制定大規模設備更新工作方案，優先選擇一批能耗高、排放大、效率低、安全隱患大的設備盡快更新改造。

大陸國資委28日召開中央企業大規模設備更新工作推進會，國資委黨委書記、主任張玉卓出席會議時表示，國資央企要深刻認識推動大規模設備更新是推動技術變革和產業升級的先決條件，是拉動國民經濟增長的有力措施。

張玉卓稱，要瞄準建設世界一流企業，加快推動先進設備更新，聚焦提升效率效益、先進產能、自主可控能力提升，加強與全球先進水準對標，更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備；加快推動數位化轉型，大力推進「智改數轉網聯」、智慧製造裝備應用、數位基礎設施建設，加快人工智慧等新技術與製造全過程、全要素深度融合。

張玉卓強調，要加大老舊裝置改造、安全技術應用和安全裝備應用力度，從源頭上減少安全風險隱患；加快強化有效供給，裝備製造企業要加大新型裝置設備研發推廣力度，船舶製造企業要加大新能源動力船舶等研發，相關企業要加快產品優化升級。

大陸國家發改委副主任趙辰昕出席會議時表示，中央企業在推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新工作中發揮著重要作用，已在推進工作落實中取得初步成效。發改委將進一步匯聚工作合力，推進配套方案出台實施，持續加大工作力度。

趙辰昕指出，希望中央企業「一企一策」制定設備更新工作方案，優先選擇一批能耗高、排放大、效率低、安全隱患大的設備盡快更新改造；加大資金投入，推進企業技術設備升級和相關產業集群園區發展，促進產業鏈供應鏈上下游協同發展。