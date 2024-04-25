雲林縣虎尾鎮長林嘉弘就職典禮25日在虎尾鎮公所虎尾廳舉行，林強調科技創新與產業發展是未來重點，為加速推動「中科虎尾園區」，將積極吸引科技與創新企業進駐，公所會提供各種資源，擴大招商鼓勵企業進駐，從文創、農業、科技等面向增加就業機會，全面帶動虎尾鎮發展。

前虎尾鎮長丁學忠因當選本屆立委，本月13日進行補選，最後由藍營林嘉弘以1萬657票當選，25日就職典禮由雲林縣政府祕書長曾元煌監交，林從代理鎮長吳秀儀手中接過印信，數百民眾到場觀禮，立委許宇甄也代表國民黨主席朱立倫向林祝賀。

林表示，「中科虎尾園區」持續擴大，讓虎尾鎮未來的經濟發展充滿希望，但我們的目標不僅是經濟發展，更包括社會福祉與生活的全面提升，他將致力打造充滿創新、活力、包容且可永續發展的虎尾鎮，接下來任期內，將以「虎尾大耀進」作為努力目標。

林說，他擔任代表會主席5年，對於公所預算與未來發展方向都很清楚，此次順利當選，一定會持續推動前鎮長丁學忠所規劃的種種政策，讓地方建設無縫接軌，配合立委在中央爭取經費、縣長整體施政，發展虎尾成為雲林最宜居城市。

對於虎尾鎮民最關注的市區停車問題，林強調公安路立體停車場在縣府全力支持下，目前加速興建中，可望趕在今年底啟用，屆時將提供300多個停車位，緩解市區停車位不足情況。