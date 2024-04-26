中山大學宿舍昨日出現淹水狀況。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

高雄市於25日大雨炸裂，中山大學宿舍也出現淹水狀況，學生拿著水桶、畚箕不停舀水，中山大學表示，此次發生嚴重漏水的房間，位置剛好鄰近露台，瞬間豪大雨導致排水不及進而造成露臺積水，而積水又順著窗框流入寢室，進而產生淹水，已清理排水孔，對於造成大淹水甚感抱歉，未來也會持續巡檢，如有積水問題將立刻回報。

大雨襲擊，中山大學武嶺二村宿舍傳出淹水災情，學生在宿舍中拿著水桶、畚箕不停舀水，露台更是直接淹成池塘，學生都好無奈，還有學生自嘲，「不說是宿舍還以為是麗寶馬拉灣」

中山大學表示，宿服組於24日早上收到總務處的提醒「未來幾天天氣象預報會有大雨，或是間歇性豪大雨，麻煩各單位派員檢查及清理頂樓排水雜物，務必確認排水暢通以免造成水淹水及災損」後，即安排宿舍清潔人員清理各棟頂樓排水孔及排水溝，雖然瞬間強降雨排水不及造成部分房間短暫淹水，宿舍服組員都積極協助處理，唯武嶺二村有一個露臺的排水孔堵塞未發現，造成大淹水甚感抱歉，學校已經加強進行各露臺的排水孔的清查。

針對此次發生嚴重漏水的房間，位置剛好鄰近露台，瞬間豪大雨導致排水不及進而造成露臺積水，而積水又順著窗框流入寢室，進而產生淹水。中山大學表示，25日下午，經同學反應後，宿舍服務員已偕同同學處理淹水問題，26日也請清潔人員立即清理排水孔堵塞的問題。

由於未來幾天高雄仍可能會有豪大雨，中山大學說，為預防漏水情況，宿舍服務組持續執行措施，包含請清潔人員每日定期2次巡檢宿舍排水孔，特別是露臺的部分，另外，也請宿舍服務員巡檢時發現宿舍積水問題立即回報。