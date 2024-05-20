交通部核定補助「長榮公園地下停車場」2.8億元，嘉義市政府將投入5.5億蓋地下停車場，圖為示意圖。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市爭取中央前瞻2期補助闢建停車場，近日再獲交通部核定補助「長榮公園地下停車場」2.8億元，加上地方自籌2.7億元，將斥資5.5億元闢建137個小型車位，完工後可望紓緩熱門觀光景點，檜意森活村、北門火車站及國定古蹟嘉義舊監獄一帶的停車需求。

嘉義市政府自2022年起，持續爭取前瞻計畫2期補助停車場工程，繼交通部公路局核定市政府北棟、舊市公所等兩處地下停車場補助後，今年再獲補助長榮公園地下停車場，加上前瞻1期核定補助3場正在施工中的崇文國小地下停車場、義昌公園地下停車場及嘉北國小地下停車場， 總計6處前瞻停車場，可提供1475席小汽車停車位，可望進一步優化嘉義市停車環境。

「長榮公園地下停車場」案，工程總經費5.5億元，中央補助2.8億元，地方自籌2.7億元，市府表示，獲中央工程經費補助後，將進行工程設計、發包及施工等作業，完工後提供137個小型車位，預計能有效紓緩檜意森活村、北門火車站及國定古蹟嘉義舊監獄等觀光景點的停車需求，提升嘉義市智慧化、綠能及便利的停車環境，促進觀光發展。