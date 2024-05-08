桃園市停電頻傳狀況，桃園市指出，單月停電高達35次，遭藍營質疑是輪流限電。對此，行政院長陳建仁回應，台電已經對外說明得很清楚，停電跟缺電是完全無關，其中63％是外力引起，31％是設備引起，還有6％是災害引起，目前台電已啟動桃園巡檢的計畫。

陳建仁說，桃園昨天停電有1萬4000戶受影響，因為民間吊車碰觸到輸電的電網，導致電驛動作饋線跳脫的關係；另外，今天停電，也是因為汽車撞斷電線桿所造成。

陳建仁表示，對於桃園停電，台電相當地重視，所以已啟動桃園巡檢的計畫，將請北、新竹、苗栗營業處100多位同仁，加入相關設備修檢和維護，相信可以讓桃園停電事件減到最少，也為第一線巡檢同仁加油打氣，盼台電做得盡善盡美，符合桃園人民的需求。

陳建仁說，若是事故引起的停電，在最短的時間內，經由搶修後可以恢復供電；如果是缺電的話，沒有辦法經由及時搶修而來供電，他認為，這兩件事不應該混為一談，也希望相關媒體或是民代都能用證據說話，這樣才不會以訛傳訛，造成民眾不必要的恐慌。