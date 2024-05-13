部12日晚間受雷雨影響，台北、桃園與新竹相繼傳出停電災情，近8000戶受影響，各界質疑台電的供電韌性不足。行政院長陳建仁13日受訪指出，近年台電電力供應韌性有相當大的加強，相較10年前，每年停電事故已減少1萬5000多件，停電區域愈來愈小，時間愈來愈短。

北部地區12日晚間受雷雨狂炸，新北市土城、板橋、桃園市大園、中壢，和新竹市香山接連傳出停電災情，至少7945戶受影響，維修人員冒雨搶修到深夜。台電表示，雷雨易造成設備故障或線路斷線，新北、桃園及新竹搶修後已全數復電，會加強配電設備維護點檢，減少雷雨事故發生頻率，降低對民眾用電影響。

雷雨影響近8000戶停電引發各界質疑台電供電韌性不足，陳建仁13日赴台中出席「國1大雅系統交流道通車典禮」受訪表示，首先感謝台電同仁在風雨之中努力做好所有停電的維護工作。近年台電電力供應的韌性有相當大的加強，如果跟10年前相比，每年停電事故已經減少了1萬5千多件，停電區域愈來愈小，時間也愈來愈短，期盼繼續努力做得更好。

陳建仁也說，台電現在有所謂自動回饋系統的建立，希望未來能夠減少停電的事故，使民眾都能夠有充足的電力供應。