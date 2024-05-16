財政部今晚說明，我國管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率自101年高峰之36.3％逐年下降至112年28.3％，截至113年5月10日止實際數比率為26.5％，同日國債鐘平均每人負擔債務27.4萬元為短期資金調度結果，該部將於113年5月17日即時清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元。

歷來國庫第1、2季除撥付各機關日常支出外，尚須撥付中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款、健保補助費等，加計5月上旬前陸續撥補台電公司增資股款1,001億元，需以短期融資因應致國債鐘上升。惟此一情形係屬短期資金調度結果，並不影響國家財政穩健之趨勢，俟5、6月間大宗稅款入庫後，其餘短期債務亦將陸續到期清償，另將於6月執行113年度債務還本預算，國債鐘將可持續下降。

財政部進一步說明，國際信用評等機構認為相較同群組經濟體債務水準仍高於疫情前，我國賡續恪遵財政紀律及減少政府債務，持續強化財政效能，對比於全球各國政府債務負擔普遍惡化，我國藉由有效債務管理，維持債務結構穩定，並隨時間推移降低利息成本，確實有助強化財政紀律及維持財政健全。