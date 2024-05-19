在520新政府上任前，新竹縣峨眉變電所18日凌晨發生疑似入侵竊盜電纜事件，台電指出，此事件由駐所保全人員發覺，並未造成人員受傷，對於供電未造成影響，後續將由警方調查。

台電表示，已召集相關單位全面檢討並持續精進變電所安全防護措施，以提升變電所營運韌性，經濟部也已要求台電公司，啟動關鍵基礎設施演習，各系統加強警戒運轉。

18日凌晨2時51分左右，峨眉變電所駐所保全人員因紅外線警報及監視影像發現異常，隨即聯絡保二峨眉小隊派員入所了解狀況。保全人員2時57分拿手電筒接近現場查看，嫌犯看到保全接近，立即丟下工具翻牆逃離現場。

經事後調閱監視影像，發現2名竊嫌穿著雨衣、雨鞋，從消防水池旁圍牆破壞鐵絲網進入變電所，欲竊剪變電所準備要辦理汰換設備用的新控制電纜，現場也遺留爬梯、破壞剪等工具；並立即盤點變電所內設備，除1截約20公分長電纜遭剪下不及帶走，未發現其它設備損失，對供電未造成影響。

台電表示，針對此次事件發生，為進一步提升變電所安全，已召集相關單位，全面檢討並研擬精進措施，如針對紅外線、照明與警報進行弱點掃描及增設、強化材料儲存管理、精進及時通報及聯繫機制等。