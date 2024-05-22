台電高壓電纜掉落燒死上百茶樹 竟扯天然災害挨批

嘉義縣梅山鄉瑞峰村4月27日上午11點左右，發生台電高壓線路斷落冒火花，導致底下茶園上百棵茶樹遭火焚無法收成，事後茶農向台電求償，台電人員稱是天然災害難以賠償，讓苦主茶農相當氣憤，22日台電嘉義區處接獲反映後，馬上啟動鑑定、賠償處理機制，對向茶農致歉，認第一線同仁處理方式過於草率。

鐘姓茶農表示，事發當天上午，太太在茶園採茶，突聽到爆炸聲，抬頭驚見高壓電線掉落，茶園一處起火、燃燒，馬上通報消防隊，台電也緊急斷電，事後統計，約有130多棵茶樹被燒傷，且多數已長出不新葉、無法採收，因新種的茶樹要3年才能採收，這段時間損失難以估計，向台電求償，對方卻說這是天然災害造成，要賠償有困難，甚至說頂多賠幾千元。

鐘姓茶農說，台電本應盡到設備維護的責任，當天天氣良好，高壓電線無端掉落卻說是天然災害，讓人氣憤、難以接受，批台電沒誠意。

嘉義台電區處接獲反映後進一步了解，指當天4月27日上午11點4分發生奮起服務所獲報有饋線跳脫事故，立即派員搶修，經巡視後發現是瑞里＃37K分歧高壓斷線造成停電，搶修後已次當天上午11點59分恢復供電，而斷線後的高壓線路確實造成鄰近茶園起火受損。

台電表示，事發後由奮起服務所劉姓所長聯繫茶園承租人說明、致歉，原承租人表示受損面積尚不影響茶葉種植，原擬不追究後續賠償責任，之後茶園地主及承租人向台電表示，因茶樹枯萎死亡、影響茶葉收成，仍請台電賠償，今22日已再聯繫用戶，洽談後續賠償事宜，造成用戶不便，深致歉意。