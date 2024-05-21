高鐵21日發生跳電造成列車暫時停車，台電說明，起因為捷運萬大線工程挖損台電電纜，致台電跳脫，影響高鐵自設變電所，導致高鐵行車延誤約7分鐘。台北市捷運局表示，萬大二期樹林段工程施工遇到許多管線、蹲柱，導致高鐵專線跳脫跳電，後續將由施工廠商台電修復。

捷運局二工處土八所指出，萬大二期樹林段工程施工遇到許多管線、蹲柱，高鐵專線本來就很敏感，碰到跳脫導致跳電，目前先使用備用纜線，後續將由施工廠商台電修復。