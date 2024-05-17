今天各地多雲到晴，東半部偶有零星降雨，午後西半部山區有短暫雷陣雨；清晨最低溫在花蓮16.6度，白天高溫28至32度，日夜溫差稍大。明、後天（18、19日）周末假期天氣大致穩定，午後山區有降雨機率；下周一（20日）水氣增多，午後雷陣雨範圍擴大至平地；下周二至周四（21至23日）西南風挾帶水氣，加上滯留鋒徘徊，各地有陣雨或雷雨，易出現劇烈天氣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴朗穩定，午後山區偶有零星少量降雨；白天偏熱、早晚涼，北部18至31度、中部20至33度、南部22至34度、東部17至31度。

明天、周日白天持續晴朗溫暖，東半部及午後山區偶有局部陣雨機率；下周一水氣略增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。

下周二至周四西南風攜帶水氣，加上梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨，大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣。

最新歐洲系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢；美國系集模式也有類似模擬，需持續觀察。