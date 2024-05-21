即將進入六月份，梅雨季也隨著潮濕悶熱的氣息登陸台灣，不論是午後暴雨、纏人的綿綿細雨，若是沒有好的雨天防水穿搭單品，濕漉漉的鞋子、衣服讓人難耐一整天，本報彙集各種梅雨季必備單品，讓你即使在大雨之中，不但不煩悶還能夠輕鬆賞雨。

RAINS單品融入丹麥極簡美學。（RAINS提供）

只要談到雨季時尚，來自丹麥的RAINS必須留下姓名，該牌主打機能、防水單品，搭配極簡的丹麥美學，不但能夠融入任何風格，單穿也時髦，品牌經典基本款防水外套、A字剪裁防水外套，是品牌最受歡迎的單品之一，兩單品防水係數同為W3，可應付5千毫米以上中豪雨，不過對於需要穿脫方便的機車族，收腰繫帶防水外套和束腰防水風衣則是防水又透氣的通勤首選，另外品牌也有多款防水包款，可以保護重要物品不被淋濕。

Rockfish Weatherwear HAYDEN CLOG，1780元。（FRUITION提供）

Rockfish Weatherwear HAYDEN BOOTS MIDDLE ，2480元。（FRUITION提供）

Rockfish Weatherwear HAYDEN CLOG，1780元。（FRUITION提供）

來自英國的Rockfish Weatherwear之所以在韓國爆紅，就是因為品牌旗下高顏值的防水雨靴，從最王道的直筒長雨靴，到後來發長的大頭雨鞋、厚底Clog鞋款、短靴等單品都十分受到消費者喜愛，以及y2K風格的胖胖麵包靴，簡約的外型無縫融入各種風格，也不突兀，近期選物品牌FRUITION將於25日至7月31日，在台北設立獨家限定快閃店，屆時除展示雨季單品之外，也會有近期很火紅的瑪莉珍鞋、芭蕾舞平底鞋等休閒鞋款。

PALLADIUM口袋防水機能外套，7990元。（PALLADIUM提供）

PALLADIUM PALLARIDER MID WP+ ，4280元。（PALLADIUM提供）

PALLADIUM橘標防水OFF-GRID LO ZIP輪胎潮鞋，3680元。（PALLADIUM提供）

若平時比較需要在外走動，機能品牌PALLADIUM的OFF-GRID LO ZIP 輪胎潮鞋，能夠滿足你的需求，搭載的橘標防水科技、防水拉鍊，既能抵禦大雨又能輕鬆穿脫;若不想要機能感這麼重，則有PALLARIDER MID WP+高筒鞋可以選擇，另外今年春夏品牌也有推出大地色系的防水外套。