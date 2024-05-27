福特六和汽車深耕台灣52年，最大功臣即為所有員工，25日於桃園埔心牧場舉辦「福特六和52周年家庭日」活動，今年以「玩聚總動員」為主題，有超過1500名福特六和員工及眷屬參與，除了安排摸彩、親子唱跳與小丑氣球等多項活動，還有同仁歌唱比賽，建立起更深厚的聯繫情誼，企業文化也隨之更加強大和韌性。

此次活動福特六和董事長許智樂、福特六和汽車總經理陳文芳、工會榮譽理事長段維中到場同樂，陳文芳表示，福特六和一直是以「員工就是家人」的核心理念在台灣深耕發展，面對台灣車市的劇烈變化，福特六和也從未暫緩持續向前的腳步，為實踐永續經營、共榮共好的企業目標，福特六和也會與全體同仁一同努力，攜手穩健向前邁進。

福特六和52周年家庭日今年以「玩聚總動員」為主題，規劃一系列精彩活動，包含現金摸彩、森林烤食、第二屆歌Sing爭霸賽決賽及牧場自然體驗、水果姐姐唱跳表演等，活動由福特六和董事長許智樂、總經理陳文芳、工會榮譽理事長段維中開場演說後正式開啟歡樂時光。

大小朋友先行在園區內享受藍天、白雲、草原及微微徐風，飽覽牧場各處景色後，旋即迎來第二屆歌Sing爭霸賽國語組和方言組決賽，親眼見證同仁隱藏的傲人歌聲，而賽事結束也近正午，所有人在團隊互助中享受陣陣飄香、油花吱吱作響的烤物之外，也再添同仁間的情感連結，活動在無限歡笑聲中寫下2024的美好一天。

福特六和希冀以家庭日活動，凝聚全體員工及眷屬的企業向心力，達到「共榮共好」、「永續發展」的方針，同時展望未來，更將與全體同仁持續關注全球產業趨勢及台灣市場內部需求，並與在地上、下游產業供應鏈的合作與整合，建構完整的在地化優勢及實踐在地生產的承諾。

福特六和已規劃超過25億元資金推動中壢廠區產業升級計畫，透過智慧倉儲、綠電設備等相關硬體建置，提升品牌整體競爭力，同時呼應全球車市節能減碳趨勢，積極評估Ford全球戰略新能源車國產化相關作業，希冀以豐富多元的產品陣容及全面升級的企業競爭力，持續成為台灣汽車品牌之先行者。