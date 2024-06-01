嘉義市一名男牙醫到社區大學學太鼓，去年起和太鼓女老師發展婚外情，兩人在車內、摩鐵激戰37次，還拍攝多支性愛影像，同是牙醫的太太得知丈夫出軌，憤而告太鼓老師侵害配偶權，女老師雖辯稱她是在神志不清狀態下遭拍攝影片，但法院勘驗影片，發現被告會對著鏡頭微笑、擺姿勢，甚至自己組裝腳架，認為女老師說法不足採信，判被告侵害配偶權要賠80萬元，全案可上訴。

判決書指出，原告與丈夫都是牙醫師，兩人結婚多年，共同經營診所，丈夫在社區大學學太鼓，因此認識最後變小三的指導老師，原告指出，小三不僅會帶太鼓班學員到牙醫診所旁空地打太鼓，還曾到他們的診所看牙，她也曾帶婆婆、診所助理一起參加被告辦的活動，指小三顯然知道丈夫有家庭。

原告表示，丈夫去年初起經常缺席家中活動，和家人互動變得冷漠，同年9月某天，她無意中看到丈夫的手機跳出與太鼓老師的親密對話，互動如同熱戀中情侶，才知道兩人發展出婚外情，進一步在手機內發現性愛影片，得知兩人在車上、摩鐵或飯店多次激戰，期間丈夫還送了小三鑽石項鍊、車子、日本旅遊、日幣、內衣、衣服和鞋子，價值共約200多萬，讓原告深受打擊，除將小三告上法院，並求償200萬元。

出軌的男牙醫到庭證稱，他與被告大概發生37次性關係，他與被告性交的影片，都是用他的手機拍攝，被告也很樂意讓他拍、沒有反對，甚至還會擺姿勢給他拍。

法官檢視相關證據，其中一段影片為被告全身赤裸，正在床邊幫忙組裝腳架，因組不起來，人夫說「那就一直拿著」，被告回稱「你一直拿著我要怎麼…」，隨後並起身往人夫方向走近，畫面跳到兩人擁吻，過程小三明顯有看鏡頭，還有被告神情清醒且全裸站在鏡頭前，明顯朝鏡頭方向看過去，還問拍攝者為什麼沒有帶腳架？

法官認為，被告和牙醫顯然有在性交時拍片留念、助性的習慣，可見性愛影片是在被告同意下拍攝，至於被告質疑原告以違法取證手段取得證據，是過度侵犯她的隱私權，對此，男牙醫表示，太太知道他手機密碼，沒有刻意去防備她，也沒有特別講過不能看他手機等語。

法官認為，原告是因為簡訊才看丈夫的手機，主觀惡性不大，審酌原告侵害被告隱私權情節較輕，且原告行為，係為維護其婚姻家庭關係與人倫秩序重要法益而為，原告取得並使用相關LINE對話紀錄、照片、影片，核無違反比例原則，不應排除其證據能力，反而是被告辯稱證物無證據能力等語，不足採信。

法官也從被告傳Line向原告道歉，說男牙醫會跟她分享與家出去玩的行程及家庭日，稱原告是一個非常偉大的好太太、好媽媽等語，足見被告明知男牙醫有家庭，還與對方發展出如熱戀般情侶關係、合意性交、拍攝性愛照片、影片，卻在訴訟中全盤否認，甚至透過訴訟代理人在書狀中誣指是被被男牙醫脅迫發生性關係，未見任何悔意，認為兩人外遇已侵害配偶權，判女老師賠80萬元。