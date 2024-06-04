嘉義縣六腳鄉松山橋下北港溪3日上午出現一具男性浮屍，目前死者身分成謎，鑑識小組從死者褲頭標籤「以褲尋人」，找到失蹤6天吳姓老翁家屬出面指認，因屍體腐爛、浮腫，外觀難以辨認，加上家屬已多年未見老翁，無法認定浮屍就是吳姓老翁本人，目前警方已採取DNA進行比對，另檢方訂於6月7日解剖釐清死因。

嘉義縣消防局昨上午8點多獲報至松山橋下一帶水域打撈浮屍，因遺體腐爛、浮腫，明顯死亡，交由轄區員警處理，因遺體身上無身分證明文件，警方採集死者指紋比對資料庫未果，最後根據失蹤人口，找到疑似死者家屬前來認屍，但家屬不敢確定身分。

警方表示，鑑識小組在死者褲頭發現嘉義市一家西服店的標籤，標示「36、5000」，經向店家詢問得知，36為西裝褲腰圍，5000為訂製人代號，進一步查出代號是一名吳姓老翁，且他已通報失蹤6天，進一步通知吳姓老翁家屬出面指認。

由於吳姓老翁長期獨居，與家屬又多年沒聯絡，家屬雖到場認屍，但無法確定浮屍就是失蹤老翁，警方已採DNA進行比對，目前死者身分仍是無名屍。