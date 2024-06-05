藝人唐治平73歲母親，3日被發現陳屍淡水某社區頂樓，遺體相驗時，唐治平未到場，否認遺體是母親，導致唐母遺體只能暫存板殯。唐治平在檢警要求下，今（5日）下午現身士檢，受訪時堅決否認該具女屍為母親，已同意檢察官將遺體交給殯儀館，更透露不排除報案失蹤。

唐治平稍早步出地檢署，受訪時再次強調「絕對不是我媽媽」，已同意檢察官將遺體交給殯儀館。唐治平回憶，遺體上確實有母親的鑰匙、鑰匙扣，但是他上去看了，「首先我母親沒有綠色衣服她上衣是綠色的，其次女屍腿很粗，我母親腿非常細，我不知道屍體會不會變皮膚粗糙、還是屍斑，確認不是我母親」。

至於表妹有指認遺體是母親，他說表妹與母親沒有血緣關係，也已經多年沒見，言下之意指暗指表妹認錯。唐治平指出，確實已經兩三天沒看到媽媽，但之前沒有發生事情，「也許我會跟我親戚朋友講，一兩個月前不能叫爭執，叫做意見不同」，主要是討論家事。

唐治平透露，針對母親「不見」一事，有詢問檢察官多久可以報失蹤人口，「我不想大驚小怪，（失蹤）一兩個禮拜就有問題，三個禮拜就很擔心，一個月看看」，將不排除報案。