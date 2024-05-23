Marimekko品牌近期為慶祝其Unikko游霓可印花60周年，分別在赫爾辛基、東京舉辦一年一度的Marimekko Day，其實品牌自1992年起就會在五月舉辦Marimekko Day活動，不過此次特別舉辦露天時裝秀，並首度在東京舉辦該活動，這兩場時裝秀都包含開放所有人參與的時裝秀、靜態展覽、Unikko游霓可60周年印花冰淇淋亭音樂表演等。品牌也透露，2023至2027 間過著重於提升品牌知名度，其中亞中是拓展國際能見度的重要區域，這也是為何選在東京舉辦時裝秀的原因。
此次品牌主要展演Marimekko 2024春夏系列，該系列服裝剪裁不複雜，主要將女性柔美輪廓，結合現代摩登實穿主義打造的日常服飾，其中本季以紫紅色、棱鏡粉、橙子橘、葉綠素綠和藍紋石藍作為主要季節性色調，品牌也把這些色彩運用於 Unikko游霓可印花之中，並透過調整比例、特殊印刷技術打造。
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