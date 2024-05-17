今年至今尚未有颱風生成，氣象粉專表示，未來西太平洋上出現首颱「艾維尼」的機率越來越高，假設月底颱風真的現蹤，颱風路徑的轉向點相當關鍵，如果颱風在遠處就轉向，離鋒面較遠，對梅雨影響不大；若颱風走得很接近菲律賓，就可能破壞梅雨鋒面，「台灣的梅雨季就要被迫暫停、重新再來。」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，模式預報顯示，未來西太平洋上搓出今年首颱「艾維尼」的機率越來越高，月底同時也是梅雨鋒面逐漸成形的時候，「假設月底颱風真的現蹤，會像前幾年一樣，不小心破壞掉梅雨鋒面嗎？」

粉專說明，這個季節颱風大方向會是拋物線北轉，因此轉向點相當關鍵，如果颱風遠遠的就轉向，離鋒面較遠，對梅雨影響不大，一切如常；但如果颱風走得很接近菲律賓，就可能把梅雨鋒面破壞掉，台灣的梅雨季就要被迫暫停重新再來。

至於會發生哪種劇本，粉專表示大約下星期就會逐漸明朗。另外雖然南海也有低氣壓訊號，但研判成颱機率很低。