買房眉角相當多，如果物件周邊有「嫌惡設施」又能砍價多少呢？PTT網友自曝，看上的物件30坪3房老公寓，格局方正採光佳，但樓下是一間宮廟，屋主願意比開價低100萬來談。專家分析指出，確切狀況仍依物件狀況而有不同，但議價空間落在10至25%左右。

普遍認為嫌惡設施包括，墳墓、高壓電塔、廟宇、加油站及高架橋等設施，買家各自對嫌惡設施的接受度不同，但專家普遍認為，需要考慮後續轉手的市場接受度，能夠接受的人還是比較小眾。

至於物件周邊有宮廟能夠砍價多少？住商不動產在官網提到，一般而言，附近有嫌惡設施的房價約有5%-25%的議價幅度，對於銀行鑑估及貸款條件也有一定程度影響，最大關鍵在於房屋與嫌惡設施之間的距離，在300公尺以內對房價影響相對較大，若在300公尺以外，則依項目不同而有差異。

此外，消基會董事暨房委會委員張欣民曾指出，宮廟確實是一般人認為的嫌惡設施，部分鄰近房價會因此較低，可是有沒有影響、影響多少，得看宮廟陰、陽屬性。

張欣民也提到，宮廟和房子的相對位置也與風水相關，且距離不同議價率就會有差異，會受到影響的區間約落在10至25%不等。