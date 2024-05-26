花蓮某國中日前傳出到墾丁畢業旅行，有6名同學在旅館內因不明原因嘔吐、頭暈想哭，疑似集體中邪，沒想到近日又傳出，有3名年輕人去中部山區露營，出現精神不穩定、尖叫嘔吐、眼神怪異的症狀，最後是打視訊電話由宮廟宮主安撫，下山後馬上到廟裡拜拜化解。而廟方指出，有可能是因為打擾到「好兄弟」所致。

據《三立新聞網》報導，17日10多名年輕人前往台中山上露營3天2夜，第1天晚上喝酒到深夜，第2天深夜裡，突然有2男1女不舒服，開始尖叫、手舞足蹈並嘔吐不止，不舒服的女生明明不會說台語，卻用台語交談，非常詭異，其他同伴嚇得趕緊視訊聯絡宮廟的宮主安撫他們，事後馬上下山到廟裡拜拜。

報導指出，宮廟的宮主表示，很可能是因為這一行人晚上露營活動太吵，驚擾到好兄弟，所以才出現集體中邪的狀況。

身心科醫師陳長聖用科學角度解釋，有些非法物質或是會刺激神經的物質，都有可能讓人出現集體歇斯底里的狀況，且山區人煙稀少，晚上又幽靜，也容易影響人的心理。

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