財經網美「吃土鋁繩-巴逆逆」平日被網友戲稱為「股海冥燈、股市反指標」，大半夜聊起房價，她在520賴清德就職總統當天曾喊「今天要是走低，我跟你姓！」結果賴高呼「互不隸屬」，股市真的險些跌停。巴逆逆今(22日)又發文談房價，直言不可能泡沫化，新青安結束的5年後不會崩。因為她過往買什麼就跌什麼的「反指標神秘力量」，網友湧入留言致謝，「打房先驅」、「能不能崩就靠妳了」、「居住正義準備降臨」。

「我自己都覺得房價真的太高了⋯但是房價真的會泡沫化嗎？我跟你說，不可能！」巴逆逆今(22日)在臉書發文表示，首先，房地產本身承載著台灣經濟跟企業，多少企業也是買房買地作為資產投資（公家機關也有）， 房價崩了，台灣企業也崩。再來，台灣的儲蓄率依舊破表， 按照亞洲人的個性以及現在低到不行的借貸利息，不買間房對不起自己（房價增值至少打贏通膨）。

巴逆逆強調，「在台灣，房子能夠住是附加價值，金融商品才是他的真身！」她還提到，至於新青安造成這一波拉抬後，5年後會不會崩？答案也是不會：新青安結束後，買用青安房子的人有三條路：1.直接繼續繳（就是沒差錢）；2.轉貸，4年利息當房租；3.轉貸或繼續繳撐一下再賣掉。結論，只有選3的人會受傷，其餘的還是繼續持有。「我就問，怎麼崩？」

巴逆逆也在留言處補充說明，股市崩了房價會崩嗎？大概只有短期。股市崩了之後，又回到大家對於股市恐慌時代，接著看到能住又能賣的房子，更多人會把資金流向房地產。

網友直呼：「居住正義準備降臨」、「可以上車了」、「女神終於房地產出聲了，看來房市要炸囉」、「能不能崩就靠妳了」、「讓我有買到房的希望」、「打房先驅」、「讚啦打房超人」、「謝謝女神為了年輕人單挑台灣」。

也有人說「買房依然是許多傳統家庭成家立業的重點，以及持有成本低」，「所以有錢人更有錢，中產開始減少，M型社會更明顯，大部份人民的消費力都去還房貸了」、「我們有房，但也真的覺得房價高到無邊際外太空去了，過幾年最多微小可能也只可能修正一咪咪，不可能崩」。