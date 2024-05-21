南投縣議員林儒暘21日在縣政總質詢建議縣府，3房型青年住宅要價680萬起，還是有人買不起，建議興建低總價的房型為主，並在青宅設置公立托嬰中心，讓青年輕鬆成家安心育兒；縣府允諾以總價市場為目標，未來以2房型為主力，符合年輕人需求，並研議在青宅附設托嬰中心。

林儒暘質詢，南投縣去年第4季房價所得比9.78倍，居全台第4名，意指不吃不喝9年多才買得起房，房貸負擔率也高達41.86％，顯示縣民購屋負擔沈重，房價一直漲，南投人的所得卻沒變多，所以縣府興建青宅，但首批青宅3房型要價680萬元起，許多人仍負擔不起，僅576人申購，與他預期的有落差，建議規畫總價較低的2房型，讓更多年輕人買得起。

建設處長張洲滄表示，南投市第1期青宅預計5月31日完成審查，6月進行抽籤等作業，南投市第2期青宅將興建55戶，將跟建築公會請益，以總價市場為目標，未來以2房型為主力，符合年輕人的需求。

林儒暘進一步指出，南投縣公托只能收容186名0至2歲幼兒，而南投市0至2歲幼兒約1000人，但是南投市公辦民營有2處共可收容48名0至2歲幼兒，草屯鎮0至2歲幼兒約1300人，公立托嬰中心也只有38個名額，育兒環境遠遠不足，未來青宅能否設置公立托嬰中心。

張洲滄答詢，南投市2期青宅留有公共空間供使用，能否設置托嬰中心，有一定法律規範，將與社勞處研議在青宅設置托嬰中心。