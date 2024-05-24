股市衝破兩萬點，大批熱錢湧入房市，新青安貸款上路助攻，使得今年第一季新推案買氣爆棚，連一向安靜的文山區也成為兵家必爭之地，隨著百億大案「元利森活莊園二期」悄悄進場，每坪喊價直接從二位數跳到三位數，加上建材飆漲、人工昂貴、碳費開徵等營建成本未來還會大幅攀升，文山區百萬以下房價恐怕回不去了！

被喻為台北後花園的文山區，近擁萬坪木柵公園、仙跡岩步道、景美溪畔等自然綠意，鄰近世新大學、考試部與國家考場特區，附近還有以生態復育聞名的永建國小與名校再興中學，充滿優雅人文氣息，使這裡成為知名文教純住區域的代表，加上木柵路一段上的捷運環狀線南環段正在動工，被視為北市少數具有大幅增值空間的潛力地段。

看好文山區稀有純住價值，許多換屋族也期待好宅出現，以水電精工起家的老牌建商國皇開發，擁有深耕38年的建築實力，以及誠懇動人的好宅規劃，預計6月推出新案，集結台灣豪宅團隊共同擘畫，主推宜居的2-3房格局，期許帶給文山區不一樣的國際居住視野！

接待會館：台北市文山區木柵路一段303號

預約專線：02-2939-8688