今年適逢60週年，國建在全台推出7筆個案，總銷接近600億元，公司可分回的總銷約300億元，創有史以來推案最高的記錄。張清櫆說，今年公司推案包括雙北的內湖、三重，及台中、台南等地，雖然都更案耕耘很辛苦，但手中也蠻多的，未來將持續布局精華地段，並增加複合式開發的機會。

談到今年的房市，張清櫆直言，最近市場真的比較熱，去年因為政策抑制，Q2~Q3房市有冷卻下來，由於成屋能選擇面向少了點，Q4預售市場開始甦醒過來，總統選舉順利結束後，市場漸恢復正常，今年1月以來，股市發展又快，現在站穩2萬，不少資金也轉向房地產，另外，通膨因素不少人選擇房市保值，照這情形看來，下半年房市熱度應該可以持續下去。

張清櫆指出，仔細觀察現在還是以總價市場為導向，小坪數產品是市場上的主流，因為在原物料及工資成本雙漲下，房價很難下跌，小坪數的總價相對好入手，而隨著少子化趨勢，小坪數的需求也比大坪數強勁。國泰向來是以自住產品為主，產品規劃受到消費者青睞，就算是在大環境景氣不佳的時期，依舊可以保持穩健經營的策略方針。

國泰建設與三井不動產集團除了先前飯店和住宅合作案，國泰也透露，尚有高雄鳳山lalaport休閒購物中心合作案進行中，此外，結合國泰深厚的住宅開發實力，及三井不動產集團豐富的商場營運經驗，成功取得新竹市政府崙子段公辦都更案，再次展現雙強聯手實力。未來雙方將持續合作，於全台六都評估適合開發的住宅或複合式不動產。

「META PARK」與「METRO PARK」基地相連，兩期開發總面積達5400坪，以SC結構打造31~32層全棟鋼骨建築，兩塊基地總共四座超高樓層建築量體，將以中原站「摩天捷運地標」之姿傲視雙北。