最近英國一名50歲的女子被2隻自家養的大型惡霸犬（XL bully）攻擊，雖然她在家中已接受醫療人員急救，但還是不幸過世。據悉這是在英國大型惡霸犬禁令後，首次出現惡霸犬攻擊人的案例，這也引發英國社會的討論。此外，狗專家也透露，若遭到惡霸犬的攻擊，該如何應對。

綜合《每日郵報》、BBC等外電報導，50歲的瑪哈（Angeline Mahal）在東倫敦的家中遭到所養的2隻大型惡霸犬襲擊。當兩個兒子發現，她躺在走廊地板上時，趕緊叫救護車，但瑪哈在醫護人員搶救下仍不治身亡，目前兩隻大型惡霸犬已經被警方帶走。

事件曝光後震驚外界，因為從去年底起，英國制定了一系列對該類犬隻嚴格的法令，其中包括不能出售、贈送、遺棄或繁殖大型惡霸犬，以及不能在沒有豁免證書的情況下，擁有這種犬隻，否則會被視為犯罪。警方可以扣押未登記的違禁犬隻，而主人將面臨犯罪記錄和無限罰款。申請豁免的主人必須購買保險，為他們的狗植入晶片，並為每隻狗支付92.40英鎊（約台幣3700元）的費用。若不想保留犬隻，可以帶到獸醫那裏進行安樂死。

而報導指出，瑪哈是個非常守法的主人，沒想到還是發生如此憾事，專家也透露，遭大型惡霸犬攻擊時該怎麼做，首先在還沒發生攻擊時，就避免與惡霸犬目光接觸及撫摸，第二，以食物分散狗的注意力，但這取決於牠們的攻擊性還沒有很高時，也可以用外套蓋住牠們。

但如果這種狗已經感受到壓力，就會開始舔嘴、轉動眼睛，讓眼白露出來，也就是所謂的「鯨魚眼」（whale eye），並開始咆哮，這時就該注意，牠可能開始有攻擊行為。

第三，真的被狗咬時，將身體的一側靠在牆上，「這樣在試圖移走狗時，就可以確保半個身體安全」。如果身邊有其他人，可以把手伸到狗後面，將牠們的後腿抬離地板，讓牠們失去平衡，以防撕咬物體。

文章來源：How to defend yourself in an XL Bully attack: Dangerous dog expert gives advice on what to do if you're mauled by the banned breed
文章來源：Woman dies in attack by registered XL bullies at east London home
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