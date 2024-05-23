#FoodAlert Recall of several batches of Kellogg's Corn Flakes Chocolate Flavour due to potential choking hazard or injury. https://t.co/KAPF0CvkOY pic.twitter.com/5KOmEkFyF7 — FoodSafetyAuthority (@FSAIinfo) May 22, 2024

家樂氏（Kellogg's）宣布在英國回收新推出的巧克力口味玉米片，因為部分產品可能含有牛奶無法化開的小型穀物硬塊，可能會損傷牙齒甚至卡在喉嚨導致窒息，消費者應避免食用。

英國《每日郵報》周四（23日）報導，總部位於美國芝加哥的Kellanova公司說明，今年1月開始銷售的「家樂氏巧克力口味玉米片」（Kellogg's Corn Flakes Chocolate Flavour cereal）有極少量產品出現品質缺陷，「即使造成傷害的風險很小」仍決定回收所有產品，並已向主管機關通報此事。Kellanova強調，家樂氏原味玉米片或任何其他家樂氏產品均不受影響。

這款玉米片銷售通路包括特易購（Tesco）、One Stop、Londis、布珍（Budgens）、Booker集團旗下的Premier商店與Cash & Carry暢貨中心等等，保存期限介於2024年12月6日至2025年4月28日，產品規格為450克盒裝。

英國食品標準局（Food Standards Agency）周三已於官網發布食品警示。FSA指出，家樂氏巧克力口味玉米片可能包含小硬塊，食用時並不安全，廠商已開始下架回收產品，消費者購入的產品應即刻丟棄、不要食用，如需全額退款可連繫家樂氏。愛爾蘭食品標準局也同步公告。

主要通路Tesco網站原本標明這款玉米片每盒售價2.75英鎊，產品網頁現已刪除。