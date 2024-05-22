今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署午後發布大雨特報，大台北地區、宜蘭、南投、雲林以南及西半部山區有局部大雨發生機率；其中嘉義、南投、彰化、雲林4縣市有大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊。

氣象署針對15縣市發布大雨特報，基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣有大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署另針對嘉義、南投、彰化、雲林4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2點45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天受鋒面影響，易有短延時強降雨，氣象署針對15縣市發布大雨特報。（中央氣象署提供）

明、後天（23、24日）持續受鋒面影響，台灣附近環境仍不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雖然降雨空檔長，不過要留意強降雨。