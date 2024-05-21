大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

今（21日）受梅雨鋒面影響，各地易有短暫陣雨或雷雨出現，其中西半部地區降雨範圍較廣、時間也較長，有局部大雨發生的機率。氣象署今晨針對宜蘭發布豪雨特報，新基隆北海岸、新北山區及澎湖發布大雨特報。

氣象署指出，今天各地易有短暫陣雨或雷雨，西半部地區降雨範圍較廣、時間較長，有局部大雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風；溫度方面，各地低溫24、25度左右，白天高溫普遍為28至30度，沒下雨時較悶熱。

周三至周五各地降雨機率高，周三各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區整日斷斷續續有局部大雨；周四、周五降雨空檔長，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周六（25日）鋒面逐漸遠離，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨，雨勢越晚越趨緩，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周日、下周一（26日、27日）東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地暖熱。

紫外線方面，今日宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣為「高量級」，其他地區皆為「中量級」。

空氣品質方面，受鋒面影響，今日各地降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空氣品質逐漸好轉，但仍需視降雨強度及範圍而定；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。