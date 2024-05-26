畫作從6萬元起賣，經數次喊價後由藍正雄先生（右）以20萬元買下。（吳佩蓉攝）

藍正雄先生（左一）又捐出義賣，最後由他的女兒（左二）以18萬元買下。（吳佩蓉攝）

礁溪寒沐酒店進駐宜蘭7年，今年3月甫獲旅館五星級標章，亦是寒舍餐旅自創品牌首間五星級酒店。（吳佩蓉攝）

礁溪寒沐酒店進駐宜蘭7年，今年3月甫獲旅館五星級標章，亦是寒舍餐旅自創品牌首間五星級酒店，但沒多久卻發生0403花蓮大地震，因此，在總經理傅大吉的帶領下，與員工默默行善對災民伸出援手，5月1日起就開始募款，24日更舉辦慈善感恩晚宴，捐出120萬給台灣世界展望會，加入「花蓮強震救援」計畫。

飯店表示，5月1日至24日期間與台灣世界展望會合作，加入「花蓮強震救援」計畫，在飯店設捐款袋、入住客人可勾選捐款500元或1000元支持震災，並集結酒店賓客、員工、全聯善美的文化藝術基金會宜蘭傳藝園區及各界贊助人共襄盛舉。

當日慈善晚宴中義賣一幅韓國藝術家李英芝的作品「樹」，期待災民早日走出陰影。畫作從6萬元起賣，經數次喊價後由藍正雄先生以20萬元買下，他又捐出義賣，最後由他的女兒以18萬元買下，晚會也有小額捐款，共募得120萬元善款，由傅大吉代表捐贈給台灣世界展望會。

台灣世界展望會東區辦事區處長李玉明表示，災後重建每一步都不容易，不過因為各界的愛心付出，讓失去家園的受災家庭在獲得幫助後，擁有往前邁進的勇氣與力量，能盡快站穩腳走更長的路，感謝礁溪寒沐酒店為花蓮主動發起募款，對於重建工作達到長期且多元的協助。