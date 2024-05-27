宜蘭監獄首期受刑人照服員培訓18名，今（27日）在獄所內舉辦結業典禮，以肯定參訓學員的願意與努力。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭監獄面臨收容人老化、失能及身障需扶助等處遇問題，且有逐年加劇趨勢，生活照護已成當前監獄內極需面臨解決的重要課題，為突破困境、解決問題，遂與羅東聖母醫院共同合作開設專業照顧服務員培訓班；首期受刑人照服員培訓18名，今（27日）在獄所內舉辦結業典禮，以肯定參訓學員的願意與努力。

宜蘭監獄收容人數已達3500位，位居全國監獄第三大，60歲以上的收容人數佔有9.2％（322人），約佔總收容人數9.2％；另罹病、失能、療養及住院人數有57人，佔比1.63％，獄方除需考量收容特殊性外，其經費來源亦是一大難題，於是與羅東聖母醫院協調，今年3月共同提出開設專業照顧服務員培訓班的計畫。

培訓班計畫案一提出即獲的宜蘭縣長照所長官的認可，並以專案方式通過審查，並結合聖母醫院的師資、宜蘭監獄的人員、宜蘭縣長照所長官等三方的努力，首期培訓18名，上課日期從6日至24日，包含核心課程50小時、實作課程8小時、綜合討埨與課程評量2小時。

培訓課程均在監獄內執行，臨床實習的30小時選擇在聖母醫院的相關機構聖嘉民長照中心進行，共計90小時的課程；經過筆試、技術考等層層關卡，18位參訓學員認真學習，全數完成照服員培訓，通過率高達100℅。

典獄長許金標感謝聖母醫院除了在監所內開設各專科門診，更在院內設置監獄獨立專屬的戒護病房，提升就醫品質及戒護安全，是宜蘭監獄重要的工作夥伴外，透過這次照服員培訓計畫的合作模式，雙方將再深化協力範疇，共同為監所醫療人權奉獻心力。

聖母醫院院長馬漢光表示，長年來和宜蘭監獄一直建立良好的醫療服務關係，更在院內設置宜蘭地區唯一合乎獄方要求的戒護病房以服務住院的受刑人，目前已擴增到14床。此次計畫協助培訓有心成為照服員的受刑人，既能解決獄方當前困境，又能培養受刑人一技之長，將來回歸社會時能加入長照，利於更生成功。