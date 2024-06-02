宜蘭縣第19屆蘭陽兒童暨第23屆蘭陽少年文學獎共108件得獎，縣長林姿妙今（2日）表揚頒發獎勵金。（吳佩蓉攝）

就讀宜蘭縣大隱國小的莊喆安（右）獲得第十九屆蘭陽兒童文學獎故事類的佳作，縣長林姿妙（左）頒獎給與肯定。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第19屆蘭陽兒童暨第23屆蘭陽少年文學獎共108件得獎，縣長林姿妙今（2日）表揚頒發獎勵金。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第19屆蘭陽兒童暨第23屆蘭陽少年文學獎共108件得獎，縣長林姿妙今（2日）表揚頒發獎勵金。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣第19屆蘭陽兒童暨第23屆蘭陽少年文學獎共108件得獎，縣長林姿妙今（2日）表揚頒發獎勵金並表示，閱讀教育從小扎根，讓孩子們揮灑出令人驚豔、感動的篇章，豐沃蘭陽文學的土壤，一起拚出宜蘭好文學。其中，國小高年級組葉祥辰以「粽心」為題，細膩描繪外婆在包粽時的滿滿愛意跟情感，特別溫馨。

今年度蘭陽兒童文學獎分成童詩類、文體類、故事類等3大類組，蘭陽少年文學獎則有新詩類、散文類及小說類等3大類組，參賽件數達840件，由各評審委員精心選出108件得獎作品。今上午在金車噶瑪蘭威士忌酒廠宜蘭會議中心舉辦頒獎典禮，肯定得獎者的優秀表現。

其中，國中組新詩類首獎作者劉瑋甯，以「寫一首詩」為題，運用精煉而深奥的文字，以詩的形式比喻寫詩的過程就像放風箏一樣，透過想像力，將寫詩時的情境和感受生動地呈現出來，讓讀者仿佛也能感受到作者靈感迸發、創意洶湧的情景。

另，國小高年級童詩類，葉样辰以「粽心」為題，詩中細腻描繪出外婆在包粽時溢出的滿滿愛意，讓讀者能感受到場景溫馨氛圍和情感的濃厚；父母都是教師的葉祥辰說，他們時常會傳授寫作的技巧，平常寫作靈感多來自於課外讀物、與家人互動和日常發生的有趣事情，未來將會繼續寫作，成就更好的自己。

縣府教育處表示，為鼓勵學校持續推動閱讀教育，倡導家庭親子閱讀，縣府透過種種閱讀政策的整合及推動，並持續舉辦文學獎徵文寫作等活動，鼓勵孩子們文學創作，培養文藝小作家，也期望學生從閱讀與寫作中找到力量，擴展自己的視野，一起「跨閱新視界．書寫關陽情」。

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