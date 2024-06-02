國發會大力支持宜蘭縣冬山鄉公所推動地方創生，將冬山舊鄉民代表會的建築活化，以「冬山1946文化基地」的嶄新面貌呈現。（冬山1946文化基地提供／吳佩蓉宜蘭傳真)

「冬山1946文化基地」的1樓為實驗廚房，目前規畫咖啡廳跟展區，邀請在地點心、餐食可上架販售，扮演青年創業育成發展的角色。（冬山1946文化基地提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國發會大力支持宜蘭縣冬山鄉公所推動地方創生，將冬山舊鄉民代表會的建築活化，以「冬山1946文化基地」的嶄新面貌呈現，延續地方服務的精神與文化傳承的使命，致力於協助青年創業、推動兒童友善城市。鄉長林峻輔表示，期盼有更多來自各地的創新人才進駐冬山，讓文化基地幫助年輕人落實他們創業夢想。

「冬山1946文化基地」前方的便利商店是冬山老街最知名的百年庄役場，1946年是戰後全台由日治的庄改制成鄉，成立第一屆鄉民代表會的年代，因該空間閒置已久，鄉公所遂執行國發會空間活化計畫，歷經8個月整修而完成2層樓的冬山青創空間，提供商業登記、空間租借、文創輔導資訊等，為老屋帶來新生命。

該基地的1樓為實驗廚房，目前規畫咖啡廳跟展區，邀請在地點心、餐食可上架販售，扮演青年創業育成發展的角色；2樓為青創中心，民眾可透過「冬山1946文化基地」粉絲專業預約輔導顧問，或有問題可資源轉介，持續推動年輕人返鄉移居創業，提供一個交流聚會，讓夢想起飛的場所，以迸出更多合作的可能性。

文化基地由一群充滿熱情與創意的在地女性推動，她們以獨特的關懷和無限的熱情，賦予基地更多元的發展可能性。其基地營運長張雅欣同時也是位母親，在她推動項目中融入了兒童視角、多元性別平等與親子家庭議題的深刻理解和關懷。

張雅欣表示，從兒少遊戲空間的參與式設計、全齡遊戲活動的辦理、孩童視角的策展規畫設計等，希望從各方面具體落實親子友善營造、兒少文化設計，和孩子一起共創「for親子、with親子」，甚至 by親子多元的「冬山1946文化基地」，將冬山鄉豐富的觀光資源發揮到淋漓盡致。