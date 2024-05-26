梅雨鋒面報到，全台降雨機率大增，騎車族通勤時都苦哈哈，新生代男神曹佑寧為電商品牌「CHECK 2 CHECK 」擔任「極鋒雨衣」代言人，他回憶起曾在雨天騎機車的驚險經驗：「以前剛學會騎車的時候遇到下雨天，對機車還不是這麼熟悉，當時車速騎比較快，發現走錯路時，煞車、把手兩個同時壓下去，就打滑滑倒了，所幸後方未有來車。」他貼心呼籲大家，不管是否趕時間，一定要慢慢騎，安全為第一考量。

曹佑寧坦言滿喜歡雨天，因為下雨天就比較不需要出門，有更多的時間可以待在家，「聽著下雨的聲音沉澱心靈。」至於拍戲時遇到雨戲，空檔期間都會穿上他代言的雨衣避免淋濕，他大讚這件雨衣首創3秒穿脫，「保持時尚又能抵禦雨水！」就連機車族的弟弟也對這件雨衣愛不釋手，「我弟弟喜歡騎車跑山兜風，有這件真的很安心」。

曹佑寧代言雨衣。（CHECK 2 CHECK提供）

面對粉絲敲碗新作品，他預告：「下半年有幾部作品陸續要上線，到時候還麻煩大家多多支持！」至於工作忙碌，如何短暫放鬆？他回應，「如果有空閒時候都會希望盡量可以出去走走，只要能見見不同風景就很滿足」。