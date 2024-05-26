職籃夢想家啦啦隊的隊長董梓甯（梓梓）不僅舞技精湛，她前凸後翹的超兇身材，更讓她擁有「台灣第一美胸」及「真人版娜美」的稱號。而喜歡經由社群與粉絲分享工作日常的她，日前曬出上節目時穿著超辣比基尼照，吸引4.6萬人前來朝聖。

照片中，梓梓身穿黑色細肩比基尼，設計簡單卻完全遮不住32E的傲人上圍，直接擠出深溝；而下半身泳褲的兩條細繩，增添遐想空間。另一張側身照，纖細腰身加上白皙長腿，身上沒有一絲贅肉，讓許多網友看了鼻血直流，紛紛讚嘆「只有梓哥能超越梓哥」、「這魔鬼身材真的是會讓人好暈」、「明明才幾張照片，浪費我一個多小時」、「妳是娜美本人！」不過多張比基尼中，藏著她與樂天女孩宋宋穿著肌肉裝的搞笑照，讓粉絲直呼「妳們太可愛了」。

梓梓比基尼簡單細肩設計讓她傲人的上圍一覽無遺。（圖／擷取自梓梓IG）

對此，梓梓在文中表示，這張照片是她先前到越南峴港錄製《綜藝玩很大》所拍的，如今回想起來讓她直呼「又想念玩很大的時光」，接著她也不忘提醒大家看播出，更提到自己有在球場上跳「黑隊小隊長」坤達的歌，之後會再發上來，讓粉絲相當期待。