將崑曲推向巔峰的《牡丹亭》，落莫百餘年後，不經意間的因緣，水袖與眼波流轉再度重回舞台，全球近500場的演出，吸引80萬觀眾為之鼓掌叫好，耐人尋味的是，年青學子竟占大多數，近乎奇蹟的金手指，就是人稱「崑曲義工」的白先勇。

覺居法師 (右) 致贈講座紀念照片給主講人白先勇(左) 。(圖/佛光山惠中寺提供)

連續舉辦了10年的惠中寺「未來與希望」講座，今年以【古˙今】為主題，5月31日邀請台灣文學巨擘，全方位文藝大師白先勇，以「青春版牡丹亭的前世今生」為題，講述崑曲起源及內涵，現場聽眾共500多人，逾1100人於網路同步觀看直播，總觸及人數達6300餘人。

現場聽眾及網路同步觀看直播逾1100餘人 總觸及次數6300多人。(圖/佛光山惠中寺提供)

白先勇致力崑曲藝術復興，以此文化傳承為使命。他指出，崑曲起源於元末明初，至今600多年歷史，諸多表演戲曲中，崑曲創下的成就最高，亦是中國最高文化成就之一。雖說如此，但這項古老藝術還能感動現代人嗎？白先勇認為答案是肯定的，而且隨著AI技術進步，文化認同更形重要。

白先勇與牡丹亭的因緣來自，九歲時不經意間看到梅蘭芳表演的《遊園驚夢》，它是牡丹亭中的一則，不知為何「原來奼紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頹垣，良辰美景奈何天」這段曲子就印到腦中，隨著年紀增長不斷發酵，有如天命之手推著我走向崑曲，與它結下20年不解之緣。

《牡丹亭》講述大家閨秀杜麗娘和書生柳夢梅的生死之戀，是一部歌頌青春、愛情與生命的神話，媲美經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》的淒美愛情。青春版《牡丹亭》由白先勇、蘇州崑劇院攜手兩岸文化及戲曲精英打造，目標為崑曲進校園，何以如此，白先勇堅定的說，沒有年輕人的表演是沒有前途的。

十物傳情九相思，今年為青春版《牡丹亭》公演20周年，對崑曲熱情不減，近乎癡迷的白先勇讚嘆道：「崑曲無他，得一美字：唱腔美、身段美、詞藻美。」以最美的形式表達最深的感情。《牡丹亭》上承西廂，下啟紅樓，是劇作家湯顯祖最好的作品。

覺居法師 (右) 致贈講座紀念照片給主講人白先勇(左)。(圖/佛光山惠中寺提供)

崑曲發源於崑山，全盛時期為明朝嘉靖年間至清朝中葉乾隆末年，崑曲堪為當時的國劇，康熙及乾隆也都愛好崑曲，後因慈禧喜歡京劇及政治經濟轉變，民國後走向沒落。白先勇說，崑曲即使沒落，但藝術價值及藝術成就並未稍減，製作青春版《牡丹亭》，目的即在讓崑曲重放光明。