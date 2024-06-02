佛光山惠中寺2024「未來與希望」系列講座，6月1日邀請趨勢科技共同創辦人暨文化長陳怡蓁，分享中國古典歷史名著《三國志》及《三國演義》中曹操、劉備、關羽、張飛、趙雲五虎將，從歷史、文學到戲曲的變奏，古今交錯，現場觀眾及網路同步觀看人數近1300人，總觸及次數近6800人。

陳怡蓁畢業於台大中文系，熱愛文學與藝術，曾任天下雜誌社編輯。與先生張明正共同創辦趨勢科技，2005年擔任趨勢教育基金會文化長，負責企業社會責任與文化藝術教育的推廣，以各種創意實現藝文表現的新可能，激發社會大眾對文學藝術的關注與愛好，同時向世界分享台灣深厚的文化風景。

陳怡蓁 (左)、覺居法師 (右) 與今年講座主題「古今 」獎牌合影 。(圖/佛光山惠中寺提供)

陳怡蓁表示，不管是《三國演義》裡氣霸山河的劉關張趙，還是楊家將裡忠勇護國的男女英雄，他們的性格與事蹟是取材自正史，綜合民間傳聞虛構而成，再融入文學作者豐富的想像力，讓正史和文學間有著虛虛實實的巧妙變化，而在舞台上透過臉譜、服飾、聲調、身段塑造出這些人物形象，讓歷史、文學與戲曲的變奏，流傳千古，帶給觀眾更強的感染力，至今仍是電影影視、漫畫手遊的熱門材料，更是至受歡迎的京劇曲目。

專業京劇演員徐挺芳（武生）、蘇健宇（武淨）現場示範京劇經典片段。(圖/佛光山惠中寺提供)

陳怡蓁帶著專業京劇演員徐挺芳（武生）、蘇健宇（武淨）現場示範經典片段，演員將他們在幕後變裝情形搬到台前，示範如何根據角色上妝、著裝，加上京劇大師朱陸豪老師助陣，他介紹每一配件的名稱及功用，層層疊疊形成大將軍的扮相，由今返古，讓二位演員從時髦青年變身三國英雄，更讓觀眾見識到京劇服裝展現的工藝之美。

京劇大師朱陸豪老師助陣，他介紹京劇每一配件的名稱及功用。(圖/佛光山惠中寺提供)

觀眾親眼目睹歷史人物、小說角色從書頁中躍出，活生生地在舞台上與他們交流，還欣賞到本應只在劇院演出的《三國演義》中最膾炙人口的武戲《長板坡·漢津口》，現場大呼過癮，驚艷連連，觀眾掌聲不斷。