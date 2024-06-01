《綜藝玩很大》慶祝500集。（好看娛樂提供）

吳宗憲、KID（林柏昇）、坤達主持的《綜藝玩很大》迎來500集，帶領馬國賢、Eason、郭源元、梁以辰、林采薇、可青等人前往馬來西亞檳城與蘭卡威邊慶祝邊錄影。開心的吳宗憲在檳城品嚐肉骨茶、叻沙、蠔煎、蝦麵等當地美食，沒想到在吃娘惹糕時一度忘了還在錄影，還差點噎到說不出話，讓眾人相當傻眼。

品嚐美食外，必備的遊戲關卡還是要進行，為了取得勝利，KID不滿Eason答錯，氣得憤怒大吼：「這題最簡單，還打錯，真的是好久不見，又被拖累。」Eason為了扳回一城卻頻頻出包，衝勁十足的他還誤撞玻璃門，當場掛彩，嚇壞現場工作人員和來賓。

將從少女升格人妻的可青，雖然戰力不減，但還是在泳池邊滑倒，讓隊友們捏把冷汗；郭源元和梁以辰在玩夾球遊戲時，因為默契不足讓球掉落，讓兩人不禁尖叫崩潰。馬國賢更是拼到嘴唇發白，最後體力不支，讓球從腳尖滑落，身為隊長的坤達覺得隊員腿力太差，超級崩潰。