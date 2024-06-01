黃育仁發出致股東與媒體的一封信中表示，期盼利董事長能夠率領團隊讓東元邁向另一個嶄新的榮景，並在未來東元的治理上有更長遠的眼光和方針。他也指出，如此代表台灣工業發展的知名企業在此次股東會前後，新任董事長人選卻成為謎團和媒體的話題，且在召開新任董事會前，竟然無法提前知道未來的掌舵者，這實在令人詫異且遺憾。

黃育仁表示，選舉本應提出理想、綱領和政見，以規畫來說服支持者。雖然這次選舉前沒有人提出這樣的規畫，但希望利董事長在當選後能快速提出「東元的未來計畫」，作為東元未來經營的綱領和目標；而且這個計畫不僅僅是未來六年，更應該是未來十年甚至更長的發展計畫。如果能有這樣的共識並作出承諾，將會是東元的福氣，也是台灣整體經濟向上發展的必要條件。

信中指稱，上市公司有其公共性，所以我們不是代表公司派或非公司派，也不是某個財團的代表；我們董事應該承擔的是所有股東託付經營上市公司的責任、追求的是全體股東的利益，尤其是小股東的權益。董事會的目的是讓公司更好，因此董事們需要有多元且全面的聲音，反映更廣泛的意見和看法。未來的東元也應該是所有股東的東元，而不僅僅是大財團的東元；多元意見，只要正確，我們的董事會應該都要尊重並採納。

他也期待未來的東元，能讓股東、社會和所有投資人更清楚地知道未來方向，包括計畫長期栽培接班的經營團隊。因此，需要一個穩定的接班和領導計畫；東元經營團隊也應該要從熟悉並理解東元的幹才中挑選接班人，這才是未來東元的重要任務，也是作為一個負責任企業的象徵。