高雄市岡山成功路與岡山路七叉路口，昨晚出現長3公尺、寬1公尺的天坑，捷運局協助補好道路後，不料今日下午該處道路又裂開崩塌，造成一名6旬婦人騎車經過摔倒，頭部受傷送醫治療。（警方提供）

高雄市岡山成功路與岡山路七叉路口，昨晚出現長3公尺、寬1公尺的天坑，捷運局協助補好道路後，不料今日下午該處道路又裂開崩塌，造成一名6旬婦人騎車經過摔倒，頭部受傷送醫治療。

68歲的蔡姓婦人今天下午騎機車行經岡山成功路與岡山路的七叉路口時，疑似壓到坑洞處摔倒，頭部受創送醫治療，經治療後無大礙。

據悉，蔡姓人摔倒處昨晚就發生道路崩塌，代養路面的捷運局派人補好坑洞後，不料今日下午再度發生崩塌，目前初判疑似自來水管破裂導致，不過詳細事故原因仍待進一步釐清。