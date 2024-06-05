台中又見天坑！施工貨車後輪深陷動彈不得

台中大里又見天坑！大里十九甲地區近日民眾發現自來水水壓異常，經報請水公司派員尋找漏水點，今（5日）水公司施工小貨車行經大里立中六街81號前時右後輪竟陷入坑洞動彈不得，驚險畫面也被居民拍下，幸好無人受傷，水公司已連繫大型機具前來協助。

台中市議員江和樹指出，十九甲地區居民近日反應水壓異常，好多住戶的抽水馬達還因此燒壞，因而向水公司反應疑似管線漏水，居民抱怨一開始水公司反應沒有漏水問題，但今天連水公司自家貨車都陷入天坑，他接獲民眾通報立刻趕到現場，除通報警局等相關單位協助，也要求相關單位立即查出下陷原因回填，避免危及一旁鄰宅還有路過民眾安全。

水公司表示，在民眾反應有水壓異常問題後，從6月1就開始派員測漏，至昨天（4日）傍晚已發現大致的測漏位置，並已畫線標記，今年派員開小貨車欲到場開挖，貨車離標記處約2公尺時就發現後輪陷入坑洞動彈不得。

貨車司機自行脫困，無人受傷，但貨車後輪陷落近半個輪胎高，必須調請大型機具協助，水公司承諾會加速修復管線及完成路面回填。