6月將進入荔枝盛產期，今年荔枝受暖冬影響產量大減，果樹上1串荔枝開沒幾顆，農民哀嘆連連。（潘虹恩攝）

6月將進入荔枝盛產期，今年荔枝受暖冬影響產量大減，農民哀嘆連連。不過，台中市大里區農會專利推廣的台農2號「旺荔」受影響程度相較少，仍於5月底提前開跑採收，亦歡迎民眾留意嘗鮮。果農曾逸松28日表示，旺荔果實鮮紅豔麗，果核小、果肉Q，甜度高達約20，別有一番風味。

今年2月氣溫高，荔枝受影響開花率低，大里農會總幹事賴東陽說，去年天候穩定，荔枝產量高於以往約10倍之多，還有果農「棄收」，不料今年天候異常，黑葉荔枝的著果率大減7成，糯米荔枝更恐「全軍覆沒」，果農哀嘆連連，經農業局與農會爭取，納農業部公告天然災害救助地區，救助金陸續撥款入帳。

不過，大里農會專利推廣的台農二號「旺荔」荔枝較不受暖冬影響，近日開採上市，亦歡迎民眾嚐鮮。曾逸松說，黑葉荔枝遇溫度15度以上、玉荷包遇17度以上就影響收成很大了，旺荔品種怕忽冷忽熱但較不怕暖冬，溫度到19、20度都沒關係，今年預計會收2000斤左右，日前陸續開採上市；旺荔果實鮮紅豔麗，果核小、果肉Q，甜度高達約20，別有一番風味。

大里農會農產品集貨場場長謝瑞桐說，玉荷包大約5月中旬已採收上市，產地以南部居多，接著是旺荔，到6月中旬後則是黑葉和糯米，不過今年糯米恐收成無幾；另據北農批發資料，目前玉荷包價格1公斤約200元，較往年價格高一些，黑葉則1斤65元，與往年差不多，不過大量採收後可能還會變動。

今年荔枝受暖冬影響產量大減，大里農會果樹產銷班第11班班長林炳來說，以他個人種植狀況來看，產量剩不到1成，希望明年天公伯照顧、風調雨順。（潘虹恩攝）

大里農會果樹產銷班第11班班長林炳來則說，以他個人來看，產量剩不到1成，真的是靠天吃飯，就看明年氣候會不會比較穩定，希望天公伯照顧，風調雨順；農會的產品都經過嚴格檢驗，品質保證，希望民眾多多支持。