新北市中和區華興街上，華夏科大門口，日前發生一起機車車禍，結果行車紀錄器畫面出爐，沒想到居然是騎士邊騎車邊滑手機，導致沒注意前車禮讓行人，煞車不及自摔，整段紀錄器畫面被PO在網路上，引起網友熱議。

騎士發現前方車輛停下來，反應不及緊急煞車，左手還握著手機。（翻攝爆料公社）

騎士發現前方車輛停下來，反應不及緊急煞車，左手還握著手機。（翻攝爆料公社）

這段邊滑手機邊騎車，然後自摔的影片，被網友PO在網路《爆料公社》，發文者表示「滑啊滑啊～你再滑啊～看你自摔了..真療癒！再滑啊～」從影片中可看到，這名男騎士疑似在找路，騎車時不時往左右觀看，後來直接用左手滑手機，結果前方煞車沒有注意，當注意到時，緊急煞車後就往側邊倒下。

結果騎士緊急煞車後側倒，摔的腳朝天。（翻攝爆料公社）

這段影片上傳到網路後，網友紛紛留言表示：「就是要摔一次才會怕」、「怎沒追撞呢?可惜」、「好爽！摔的太輕了」、「這種人叫欠摔，遲早把自己生命丟掉。」、「看到騎機車還一直要看手機的人，真的很賭爛」、「滑出一個騎機」、「真的搞不懂生意有做那麼大嗎？一堆人等紅綠燈行進間一直在滑」、「到底手機有多好看？」、「哈哈，真療癒」。