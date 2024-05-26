由於鋒面接近，明（27）日各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後降雨機率高，中部以北地區及其他各地山區容易出現局部大雨。氣象署表示，本周有兩波鋒面先後報到，周二（28日）影響最明顯，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨。另外艾維尼颱風將通過琉球群島東方海面北上，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天除了東部及東南部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部及東北部也將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其午後各地降雨機率高，中部以北地區及其他各地山區容易出現局部大雨；溫度方面，各地高溫普遍在30到33度左右，南部近山區或河谷會更高一些，感受上較為悶熱。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二、周三受鋒面影響，周二雨勢最明顯，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，西半部有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨；周二晚上至周三鋒面逐漸移至台灣南端，各地降雨趨緩，中南部及東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨，北台灣高溫稍微下降，感受較為舒適。

氣象署分析未來溫度變化。（氣象署提供）

周四（30日）鋒面逐漸北移，中南部地區有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周五（31日）另一鋒面接近，各地降雨再增，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨；周六、下周日（6月1日、2日）鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。