大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

鋒面影響，易有短延時強降雨，今(24)日蘭嶼有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。氣象署清晨針對花蓮發布大雨特報、台東蘭嶼發布豪雨特報。此外，今日高屏局部近山區，有36度左右高溫發生的機率，外出記得多補充水分。

中央氣象署預報，今天鋒面將逐漸遠離，不過仍有些水氣影響，中部以北、東北部地區有局部短暫降雨，其他地區多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，尤其在西半部山區，東北部地區有較大雨勢，建議外出攜帶雨具備用。

週五溫度方面，今天各地低溫24至26度，白天高溫北部宜花28、29度，其他地區約31至33度，感受上溫暖偏熱，尤其在高屏局部近山區，有36度左右高溫發生的機率，外出記得多補充水分。

紫外線方面，今天基隆市、宜蘭縣為「中量級」，花蓮縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、台南市、高雄市、屏東市為「過量級」，其餘地區皆為「高量級」。

空氣品質方面，今天鋒面逐漸遠離，環境風場為東南風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。